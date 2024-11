Liberoquotidiano.it - La Roma si suicida, ko a Verona. "Anche grandi cose". Juric, la frase che gli rischia l'esonero

Questa volta Ivandavvero grosso: il ko dellain casa del, arrivato nei minuti finali dopo una gara che ha sempre disputato in salita amplifica il momento di crisi dei giallorossi che dopo la vittoria con il Torino puntava a trovare continuità di risultati. La Magica, pur capace di recuperare per due volte il risultato, non è riuscita nel secondo tempo a trovare lo spunto giusto per ribaltare il match che l'Hellas è riuscito a vincere meritatamente con determinazione e sacrificio sfruttandoi punti deboli dei giallorossi, a partire dagli errori difensivi. A segno per i veneti Tengstedt, Magnani e Harroui; vane le reti capitoline firmate da Soulè e Dovbyk.