La messa per i defunti L’abbraccio di Zuppi a Fabio Lorenzo e Simone

La recente scomparsa diFarinelli a causa dell’alluvione e quelle diTosi eCubello, deceduti per l’esplosione avvenuta alla Toyota Handling di Borgo Panigale, interrogano la tutta città sul senso della vita. Alla domanda non si sottrae il cardinale Matteoche nel giorno in cui la chiesa commemora iha dedicato un pensiero particolare alle tre vittime. "Viviamo con la pretesa di evitare il male – ha spiegato l’arcivescovo –, ci giriamo dall’altra parte e facciamo finta che non ci sia. In realtà il male si presenta sempre e anche per questo dobbiamo imparare ad affrontarlo insieme per combattere le sue manifestazioni ordinarie: la malattia, la debolezza, la solitudine, la violenza, la guerra e la divisione. La fragilità fa parte della vita perché tutte le cose umane finiscono, mentre la vita non si ferma ma si trasforma.