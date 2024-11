Metropolitanmagazine.it - Kabir Bedi, chi sono tutte le ex mogli: “Sono stato scorretto e traditore”

Leggi tutto su Metropolitanmagazine.it

, celebre interprete di Sandokan, ha parlato spesso dei suoi numerosi amori e delle sue quattro: “La prima era indiana, la seconda mezza inglese e mezza indiana, la terza americana e la quarta indiana. – poi scherza – Un’italiana? Io ho sempre fede nel matrimonio.” Si parla allora di infedeltà erivela: “Abbiamo una filosofia degli anni ’60. Il mio primo matrimonio è diventato un matrimonio aperta, cosa che spiego nel libro. Io non consiglio niente a nessuno, cipersone straordinarie con cui è riuscita questa cosa, però non consiglio di provarci se non si ha proprio una predisposizione. Non è una cosa normale diciamo.” E ammette infine che: “Ho avuto donne molto diverse nella mia vita estate straordinarie.