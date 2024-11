Inter-Venezia | programma e telecronisti Dazn Serie A 2024 2025

Leggi tutto su Sportface.it

Ile isudi, match valido per l’undicesima giornata della. I nerazzurri, che hanno reagito nell’infrasettimanale al passo falso con la Juventus, ospitano i lagunari che hanno vinto pochi giorni fa, ma che a livello di tasso tecnico sembrano non poter fronteggiare ad armi pari i campioni d’Italia in carica. Chi vincerà al Meazza? Appuntamento fissato alle ore 20.45 di domenica 3 novembre. IDI-VERONA-Verona sarà visibile sucon la telecronaca di Edoardo Testoni e Andrea Stramaccioni.SportFace.