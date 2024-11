Biccy.it - Giulia di Temptation Island si è fidanzata con un amico del suo ex Mirco: la reazione

disi ècon undel suo ex. La notizia – che circolava online da tempo e che era stata commentata anche da lui – si è rivelata essere veritiera. Ora il “lui” misterioso ha anche un nome e un volto: si tratterebbe di Andrea Piteo. A scoprire la sua identità sono state alcune followers di Deianira Marzano. “dial Bio Parco di Roma oggi con questo ragazzo“. Il nome è Andrea Piteo: “Tra l’altro lui egiocano nella stessa squadra di calcio“. Notizia confermata dal profilo Instagram di lui. Le foto hanno iniziato a circolare online e sono arrivate anche alla diretta interessata che non ha smentito, anzi. “Non preoccupatevi di chi è” – ha scritto su Instagram augurando buon sabato sera alle sue followers – “Ma di come mi fa sentire“.