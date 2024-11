Isaechia.it - Beverly Hills 90210, Tori Spelling e Brian Austin Green svelano: “Ecco perché ci siamo allontanati per 18 anni”

Tra i protagonisti della celebre serieci sono stati anche, interpreti rispettivamente dei personaggi di Donna e David. Proprio i due at, di recente, hanno raccontato di non essere sempre stati in buoni rapporti e hanno anche svelato i motivi del loro allontanamento. Nel corso di una chiacchierata nel podcast Oldish, lanciato proprio dae dal fratello di, i due athanno spiegato quali motivi si celavano dietro gli screzi iniziati sul set e che sono proseguiti anche neglisuccessivi, portando i due atad allontanarsi A chiarire la questione è stata, la quale ha spiegato che dietro al loro allontanamento c’è stata la sua relazione con il collega Vincent Young.