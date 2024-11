Lettera43.it - Alluvione in Spagna, nuova allerta arancione nella zona di Valencia

Mentre è salito a 213 il bilancio delle vittime dell’nel Sud-Est della(210regione di, due in Castiglia-la-Mancia e una in Andalusia), l’agenzia meteorologica statale Aemet ha avvertito della possibilità che si verifichino temporali molto forti nel Mediterraneo, attivando l’nelle zone di Murcia, Catalogna e Comunidadna. Secondo gli esperti, nelle zone già colpite dalle alluvioni del 29 ottobre potrebbero cadere più di 100-150 litri per metro quadrato. La maggior quantità di pioggia, 150 l/m, è prevista sulla costa meridionale, sulla costa settentrionale e interna di Castellòn e sulla costa settentrionale e meridionale di. A Vega del Segura,regione di Murcia, potrà piovere fino a 100 l/m.