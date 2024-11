WTA Finals 2024 tutto pronto a Riyadh | Paolini-Rybakyna per l’esordio dell’Azzurra

Leggi tutto su Ilfaroonline.it

, 2 novembre– Nella sua prima partecipazione alle WTA, come quarta al mondo, Jasmineprepara la partita con la kazaka Elena. L’Azzurra giocherà questo pomeriggio dalle ore 16 nel match individuale. La competizione si svolgerà dal 2 al 9 novembre. “Cercherò di fare match con le migliori giocatrici del mondo e di divertirmi, perché se mi diverto gioco meglio”. Sono le parole della vigilia di, come riporta supertennis.tv. “E’ una competizione straordinaria, è un privilegio essere qui. Sono felice di competere in singolo e dppio”, prosegue l’Azzurra e parlando anche di Errani, dice: “Mi aiuta tantissimo, non penso sia casuale che questi risultati siano arrivati tutti insieme. Ho iniziato a giocare il doppio ogni settimana e sono migliorata anche in singolare. Sara penso mi aiuti molto. Le faccio tante domande.