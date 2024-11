Ilrestodelcarlino.it - Visita al caro estinto, la tradizione non muore: "Ma barriere e calcinacci sono una costante"

(Ilrestodelcarlino.it - sabato 2 novembre 2024) di Marco D’Errico Massiccia affluenza ai cimiteri cittadini, per la commemorazione dei defunti: dal cimitero centrale a quelli dell’Ulivo e di Rosciano. Già dal mattino, complice la bella giornata, itori non hanno mancato questa ricorrenza. Mazzo di fiori alla mano, in tanti hanno cominciato la giornata dedicando qualche minuto di preghiera ai loro cari estinti. Seppure, come evidenzia Maria Biacchessi, storica fioraia fanese, le visitediminuite nel tempo così come gli acquisti: "Ho venduto 400 fiori in meno rispetto allo scorso anno. E negli ultimi tempi noto che le visitediminuite". Ieri, è filato quasi tutto liscio, tra le difficoltà a trovare parcheggio, qualche lamentela e gli immancabili e insistenti mendicanti, posti di buonora dinanzi gli ingressi.