Ilrestodelcarlino.it - "Valgimigli sereno, confidente inattendibile"

Leggi tutto su Ilrestodelcarlino.it

(Ilrestodelcarlino.it - sabato 2 novembre 2024) Potremmo definirlo ’gola profonda’. Non c’è di mezzo la messa in stato di accusa di un presidente Usa, ma le dichiarazioni del pluripregiudicato Antonio Barra, oscure confidenze raccolte nel buio impenetrabile di una cella carceraria dall’ex vigile Gian Carlo, hanno fatto riaprire un caso che pareva cristallino: la morte per impiccagione, il 25 luglio 2019, del 64enne macellaio faentino Domenico Montanari. Il Gip Janos Barlotti ritiene sia stato ucciso nel corso di un agguato ordito dall’allora dipendente comunale faentino assieme al fratello della ex compagna, il 31enne albanese Daniel Mullaliu, unitamente ad altri ignoti. Un altro giudice, invece, aveva accettato un anno di patteggiamento, concordato tra procura e difesa, classificando il decesso come suicidio e conseguenza dello strozzinaggio da parte dell’ex vigile.