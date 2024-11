Justcalcio.com - Tuttosport – “Difensore o vice-Vlahovic? A gennaio la priorità è una”: Giuntoli fa chiarezza

2024-11-02 19:54:52 Calciomercato tiene banco in queste ore quanto riporta: Contro l’Udinese per tornare a vincere. La Juve, dopo tre gare senza successi tra Champions League e Serie A, mira ai 3 punti nella sfida del Bluenergy Stadium. Rientri importanti dal 1? per i bianconeri, con Thiago Motta che rilanca tra i titolari Yildiz. Poco prima del fischio d’inizio della partita contro la squadra di Runjaic, ha parlato il Managing Director Football della Juve Cristiano, che ha stabilito ledel mercato invernale del club; oltre a lui, parola anche a Kenan Yildiz.e il mercato Juve Ai microfoni di Daznsulla fase difensiva: qualche difficoltà in quela zona ha portato ad avere meno sicurezza nel gioco? Il dirigente risponde così: “L’infortunio di Bremer è stato pesante, ma internamente ci sono situazioni valide.