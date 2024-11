Romadailynews.it - Roma, furgone si ribalta all’Eur: due feriti in gravi condizioni

Leggi tutto su Romadailynews.it

Incidente in via Cristoforo Colombo, chiusa la carreggiata centrale Grave incidente stradale questo pomeriggio, in via Cristoforo Colombo all’altezza di Civiltà del Lavoro. Intorno alle 14, unsi èto, ferendo i due occupanti: un uomo di 54 anni e un giovane di 20. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti immediatamente i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure ai, trasportandoli poi d’urgenza in codice rosso all’ospedale S. Eugenio. A causa dell’incidente, la carreggiata centrale di via Cristoforo Colombo è stata temporaneamente chiusa nel tratto compreso tra l’obelisco e piazzale dell’Industria, per consentire le operazioni di soccorso e messa in sicurezza dell’area.