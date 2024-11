Romadailynews.it - Roma, fuggono all’alt e lanciano scooter contro i carabinieri: due arresti

Inseguimento a Tor Pignattara, fermati due uomini conrubato Due uomini, un 23enne italiano e un 30enne tunisino, sono stati arrestati daidel Nucleo Radiomobile didopo un movimentato inseguimento in zona Tor Pignattara. I due, a bordo di unoprivo di targa, non si sono fermatiimposto dalle forze dell’ordine in via di Tor Pignattara e hanno tentato la fuga. Dopo un breve inseguimento, sentendosi ormai braccati in via Marcianise, i fuggitivi hanno lanciato lola portiera dell’auto dei, danneggiandola, e sono poi scappati a piedi. L’inseguimento è proseguito a piedi e si è concluso con la cattura dei due uomini, fermati rispettivamente in via Telese e via Prenestina. Le verifiche successive hanno rivelato che loera stato rubato lo scorso 16 ottobre.