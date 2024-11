Lapresse.it - Napoli, 17enne fermato per l’omicidio del 19enne a San Sebastiano 17enne napoletano. Il giovane è ritenuto responsabile dell’omicidio di Santo Romano e del tentato omicidio di un 19enne, commessi questa notte in piazza Raffaele Capasso, nel comune di San Sebastiano al Vesuvio. Il fermo sarà sottoposto alla convalida del gip. Il 17enne sarà portato nel centro di accoglienza dei Colli Aminei. Leggi tutto su Lapresse.it I carabinieri della Compagnia di Torre del Greco hanno eseguito un decreto di fermo emesso dalla Procura della repubblica per i Minorenni a carico di unnapoletano. Il giovane è ritenuto responsabile deldi Santo Romano e del tentato omicidio di un, commessi questa notte in piazza Raffaele Capasso, nel comune di Sanal Vesuvio. Il fermo sarà sottoposto alla convalida del gip. Ilsarà portato nel centro di accoglienza dei Colli Aminei.

🔥Argomento popolare! Ne parlano anche altre fonti

(Tg24.sky.it)

Si chiamava Santo Romano il ragazzo di 19 anni ferito a morte durante la scorsa notte dopo essere stato raggiunto da un proiettile al petto nel corso di una sparatoria, a San Sebastiano al Vesuvio, durante la quale è rimasto ferito ad un gomito un ...

(Sbircialanotizia.it)

Napoli , 17enne fermato per l' omicidio del 19enne a San Sebastiano - LaPresse

, per l' del 19enne a San Sebastiano - LaPresse Fermato un 17enne per l' omicidio del ragazzo a Napoli durante una sparatoria in piazza

un per l' del ragazzo a durante una sparatoria in piazza Omicidio di Santo Romano, fermato un 17enne

di Santo Romano, un Sparatoria nella notte a Napoli : 19enne ucciso, ferito un amico. Un ragazzo in caserma

: 19enne ucciso, ferito un amico. Un ragazzo in caserma Santo Romano, fermato un 17enne per l' omicidio di San Sebastiano al Vesuvio. Pm indagano sui post social

un per l' di San Sebastiano al Vesuvio. Pm indagano sui post social Gennaro Ramondino ucciso a Pianura vicino Napoli, arrestato un 16enne: ha bruciato il corpo dopo l'omicidio

Napoli, 17enne fermato per l’omicidio del 19enne a San Sebastiano I carabinieri della Compagnia di Torre del Greco hanno eseguito un decreto di fermo emesso dalla Procura della repubblica per i Minorenni a carico di un ... (lapresse.it)

I carabinieri della Compagnia di Torre del Greco hanno eseguito un decreto di fermo emesso dalla Procura della repubblica per i Minorenni a carico di un ... Fermato un 17enne per l'omicidio del ragazzo a Napoli durante una sparatoria in piazza Si chiamava Santo Romano, il 19enne che è morto dopo essere stato colpito in pieno petto da un proiettile, dopo una lite in piazza, tra gruppi di ragazzi, a San Sebastiano al Vesuvio, in provincia di ... (tg.la7.it)

Si chiamava Santo Romano, il 19enne che è morto dopo essere stato colpito in pieno petto da un proiettile, dopo una lite in piazza, tra gruppi di ragazzi, a San Sebastiano al Vesuvio, in provincia di ... Santo Romano ucciso a San Sebastiano al Vesuvio: fermato l'assassino, ha 17 anni Svolta sull'omicidio di Santo Romano, il 19enne ucciso la notte scorsa nel centro di San Sebastiano al Vesuvio. I carabinieri della Compagnia di Torre del Greco hanno eseguito un ... (msn.com)

Il giovane è stato colpito al basso torace ed è ricoverato in gravo condizioni. Ferito in un altro episodio anche un 32enne Un 17enne è in pericolo di vita dopo essere stato accoltellato a Napoli, forse durante un tentativo di rapina. I carabinieri ...