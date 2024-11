Morte di Gianluca Marangon, la Procura apre un’inchiesta per “omicidio stradale”

Leggi tutto su Dayitalianews.com

Indagini sull’Incidente di Via Santa Maria: Accusa diIl conducente dell‘auto, coinvolto nello spaventoso incidente di giovedì sera in via Santa Maria, è ora indagato in stato di libertà per. Si tratta di un’ipotesi di reato che segue la procedura d’ufficio. Le autorità stanno inoltre indagando per cercare riscontri rispetto all’ipotesi che il conducente dell’auto abbia compiuto una manovra pericolosa. Avrebbe sorpassato l’auto che lo precedeva proprio nel momento in cui sopraggiungeva la Ktm Adventure 1190 guidata da, il motociclista di 43 anni rimasto vittima del tragico impatto. Le Prossime Fasi delle Indagini: Conducente Sotto Interrogatorio L’uomo sarà interrogato nei prossimi giorni dalla Poliziadel distaccamento di Aprilia per ricostruire l’accaduto dal suo punto di vista.