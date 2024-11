Liberoquotidiano.it - Molestata dalle milizie, studentessa iraniana si spoglia in strada per protesta: fa una bruttissima fine | Video

Il coraggio di una ragazza e la brutalità del regime degli ayatollah. Siamo in Iran, nei giorni in cui Ali Khamenei minaccia un imminente attacco a Israele. E le autorità locali hanno arrestato unache ha organizzato unasolitaria contro le molestie,ndosi fino a rimanere in biancheria intima davanti alla sua università. Un gesto estremo, considerato il contesto. La giovane, la cui identità non è stata resa pubblica, sarebbe stataall'interno dell'Università Azad di Teheran per la Scienza e la Ricerca da membri della milizia Basij, che le avrebbero strappato via il velo e i vestiti, secondo quanto riportato da diversi media e fonti sui social media esterni all'Iran.