Mister Movie | Flop Se Mi Lasci Non Vale Barbareschi e il reality che non decolla

Flop Se Mi Lasci Non Vale, Barbareschi e il reality che non decolla

Grazie aabbiamo potuto scrivere questa notizia. Nonostante le aspettative e l’entusiasmo iniziale, il“Se minon” condotto da Lucasi è rivelato un insuccesso per Rai2, tanto da costringere la rete a concluderlo con anticipo. Pensato come una versione alternativa a Temptation Island di Mediaset, il programma si proponeva di esplorare le relazioni sentimentali con una narrazione più “sofisticata”. Tuttavia, gli ascolti non sono stati all’altezza, con la puntata d’esordio del 21 ottobre che ha raccolto solo 321mila spettatori e una media di share di appena 1,8%. La situazione è peggiorata nella seconda puntata, in cui lo share è calato ulteriormente all’1,96%.