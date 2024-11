Iltempo.it - "Mike Bongiorno si arrabbiò molto": la confessione di Mastrota

Sale la febbre da Ciao Maschio, il programma di interviste rock di Rai1. Stasera a popolare lo studio saranno l'attore e icona del cinema italiano Lino Banfi, il conduttore Giorgioe il comico e imitatore Francesco Cicchella. Nunzia De Girolamo li intervisterà singolarmente e li farà dialogare sul tema della tentazione. Spunta già qualche anticipazione di una puntata che sarà a dir poco frizzante. ",ndr) si arrabbiavaquando i giornali mi definivano il 're delle televendite'. Mi ha insegnato tanto, ma si arrabbiava e una volta mi disse 'Non devi più dirlo'. Io cercai di giustificarmi dicendo 'guarda, me l'ha detto un giornalista'. E lui incalzò: 'No, no, non devi più dirlo'.