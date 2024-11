Lettera43.it - Mancata allerta alluvione e soccorsi tardivi, nei guai il governatore della Comunità Valenciana

Leggi tutto su Lettera43.it

Più di 200 vittime, un numero altissimo di dispersi, città distrutte e invase dal fango, oltre 360 mila abitanti senza acqua potabile e almeno 50 mila ancora al buio. L’emergenza resta altissima in Spagna dopo la devastazione causata dalla tempesta Dana. E sul banco degli imputati, per un disastro (non) annunciato è finito Carlos Mazón, presidente. La devastazione causata dalla tempesta Dana (Getty Images).Il video che lo inchioda: «Il temporale diminuirà l’intensità su tutto il territorio» Mazon, esponente del Partito popolare che guida la regione in coalizione con gli ultraconservatori di Vox, negazionisti del cambiamento climatico, è finito sul banco degli imputati perché nel pomeriggio di martedì 29 ottobre, ossia poche ore primacatastrofe, si era detto convinto che la pioggia sarebbe calata di lì a poco.