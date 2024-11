Ilfattoquotidiano.it - Kennedy, Bannon, Musk e molti altri: ecco l’esercito di Trump per attirare l’elettorato cospirazionista. Dai vaccini agli Ufo: tutte le teorie

Obama ineleggibile perché “non nato sul suolo Usa”, accusa poi ripetuta anche nei confronti di Kamala Harris. Il finanziere Jeffrey Epstein ucciso in un complotto architettato da Bill Clinton. Rafael Cruz, padre del senatore repubblicano Ted, coinvolto nell’omicidio di Jfk. L’uccisione di Osama bin Laden “messa in scena” da Obama e Biden con un sosia. Il primo ministro canadese Justin Trudeau figlio di Fidel Castro. Gli uragani “guidati” dall’amministrazione Biden. E, ovviamente, i brogli che gli hanno sottratto la vittoria presidenziale nel 2020. Non c’è articolo che possa contenere il fiume dicospirazioniste diffuse da Donaldnel corso della sua ormai non più breve carriera politica.