Gaeta.it - Intervento dei Vigili del Fuoco a Cerveteri: recuperati due gatti bloccati in un albero

Facebook WhatsApp Twitter A, dueintrappolati in cima a un pino sono stati salvati daidelgrazie all’impiego di un’autoscala. Il proprietario degli animali, dopo molteplici tentativi di recuperarli senza successo, ha richiesto unprofessionale. L’efficienza della squadra di soccorso ha permesso di riportare a terra i piccoli felini, che sembravano spaventati. L’episodio ha suscitato un mix di preoccupazione e gratitudine nella comunità locale. La situazione deiLa vicenda ha avuto inizio alcuni giorni fa, quando i duesono stati avvistati in cima a un pino. Secondo quanto riportato, la loro fuga in alto potrebbe essere stata causata dalla presenza di alcuni cani nei dintorni. Gli animali, probabilmente spaventati, hanno trovato riparo sull’, da dove non riuscivano a scendere.