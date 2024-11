Il Papa celebra la Messa per i defunti

Leggi tutto su Servizitelevideo.rai.it

10.15Francesco è al cimitero Laurentino di Roma per presiedere lanel giorno dei. Ad attenderlo c'era il sindaco di Roma Gualtieri.Prima dellazione il Pontefice, come era accaduto nel 2018, si è fermato in preghiera sulle tombe dei bambini mai nati lasciando anche rose bianche nel 'Giardino degli Angeli'. Alla fine del Vangelo,ha scelto di non pronunciare l'omelia ma di vivere un momento di preghiera in silenzio.Durante lazione si è pregato anche per le vittime delle guerre.