Lanazione.it - I Puncake sulla cresta dell’onda. Pronti per il terzo live a X Factor

(Lanazione.it - sabato 2 novembre 2024) È ancora febbre da Punkcake. La giovane band valdarnese, contro ogni pronostico, sbaraglia la concorrenza e accede alShow di X. Anche stavolta il gruppo capitanato da Damiano Falcioni ha vinto la propria manche grazie all’affetto del pubblico, che ha espresso le proprie preferenze tramite il televoto. Neanche in questa occasione è stato necessario passare dal ballottaggio tra i meno votati e quindi dal giudizio dei quattro coach. I ragazzi si sono esibiti con una cover di "Gone Daddy Gone", brano del 1983 dei Violent Femmes. Per la performance si sono pure scambiati i ruoli: Damiano ha ceduto il microfono al collega Bruno, che ha dimostrato di saper comunque tenere le redini del palcoscenico, e abbiamo visto Sonia padroneggiare la batteria. Grandi novità, l’utilizzo dello xilofono e il kilt indossato dai ragazzi.