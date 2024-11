Sport.quotidiano.net - Fortitudo Verona, coach Cagnardi: “Dovremo offrire una prestazione di altissimo livello fisico per contrastarli”

Bologna, 2 novembre 2024 - Si torna a giocare. A due settimane dalla sconfitta con Nardò a Lecce, laFlats Service torna in campo per affrontare, domani alle 18 sul parquet del PalaDozza la Scaligera. “Torniamo a giocare, dopo la sosta forzata dalla situazione creatasi a Bologna che tutti conoscono, e lo facciamo davanti ai nostri tifosi. Siamo molto motivati per questo, avendo giocato fino ad ora solo due partite casalinghe, perdipiù in turni infrasettimanali - sottolineaDevis-. Affronteremo una squadra forte, che ha alle spalle una Società solida e che annovera nel suo roster giocatori in ascesa e Usa che non necessitano di presentazioni. A guidarli un fuoriclasse comeRamagli in panchina e un DS come Frosini dietro la scrivania, uomini ai quali mi sento legato umanamente e professionalmente.