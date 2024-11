Ilrestodelcarlino.it - Formigine diventa un set cinematografico

(Ilrestodelcarlino.it - sabato 2 novembre 2024)si trasforma per due giorni in un set. Lunedi e martedi, infatti, piazza Calcagnini e il Castello ospiteranno le riprese del film francese scritto e diretto da Francesco Zarzana dal titolo ‘Maguy’, che racconta la vicenda di una giovane ragazza ingiustamente reclusa alla fine degli anni ’40 nel castello di Cadillac sur Garonne in Aquitania per essere ‘rieducata’ alla società. "Ho scoperto per caso la storia di Maguy – ha spiegato Zarzana – mentre ero in un piccolo villaggio dell’Aquitania. Sono rimasto incuriosito da un castello e dalla sua storia recente. Fino al 1950, era la sede di un centro di correzione per ragazze cosiddette difficili. Mi sono ispirato alla storia di questo luogo e ai suoi reali personaggi, scrivendo un un romanzo uscito solo in Francia, e ho messo in scena questa vicenda in teatro a Parigi, ma adesso tocca al cinema.