Gamberorosso.it - "Facevo i biscotti per i reali inglesi, ora coltivo tè in Sicilia". L'impresa incredibile di Salvatore Pellegrino

«Preparavamo iper gli aristocratici e i membri della famiglia reale, c'era anche la principessa Margaret Loro fornivano il tè proveniente dalle loro piantagioni e il nostro compito era quello di trovare i giusti abbinamenti». Così,, maestro del tè ospite lo scorso giugno al Palermo Coffee Festival, racconta lazzazione del suo progetto: la Casa del Tè, unica realtà nel suo genere in. Dal castello di Windsor ai salotti francesi, dalla Cina al Giappone, fino allazzazione della propria piantagione di tè a Raddusa, a metà strada tra Catania ed Enna.(courtesy: ladridiricette.it). In apertura la teiera da 15 litri Quando e come comincia il suo progetto? Ho iniziato a occuparmi di tè circa quarant’anni fa. Sono figlio, nipote e pronipote di pasticceri.