F1 gara sprint GP Brasile oggi in tv | orari programma e come seguirla in diretta

Leggi tutto su Sportface.it

(Sportface.it - sabato 2 novembre 2024) La F1 è impegnata sul circuito di Interlagos in occasione del Gran Premio del. Il weekend di, previsto tra l’1 e il 3 novembre, segna l’ultimo round di una triple header iniziata ad Austin. L’appuntamento brasiliano è il ventunesimo della stagione 2024, che si avvia verso la propria conclusione. Ad Interlagos torna in scena la, che fa la sua quinta apparizione nel calendario e che tornerà un’ultima volta nel Gran Premio del Qatar. Il paddock si ritrova dunque ad affrontare una tabella di marcia dai ritmi serrati, con unainanche per la giornata di sabato. VAI ALLATESTUALE L’appuntamento per laè per le 15:00 italiane di sabato 2 novembre.