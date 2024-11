Ilgiorno.it - Da profugo a volontario: "E ora guido i camion"

(Ilgiorno.it - sabato 2 novembre 2024) L’inaugurazione dell’appartamento di via Marconi 15 è servita anche per presentare i nuovi inquilini al resto del caseggiato di UniAbita. "Vedevo questi ragazzi, ma non sapevo niente di questo progetto", racconta infatti uno degli anziani abitanti dello stabile a pochi passi dal centro storico. Già tre ragazzi vivono nell’appartamento al terzo piano, che presto ne accoglierà un quarto. Siad arriva da Mogadiscio, la capitale della Somalia. "Sono stato prima al centro di accoglienza di Bresso. Un’ora fa ho finito di lavorare e sono venuto direttamente a questa inaugurazione – racconta –. Spero un giorno di trasferirmi in un monolocale da solo. Mi stanno aiutando, perché per tutti è difficile. Sono qui da due mesi e faccio anche l’arbitro di calcio nel weekend". Nell’appartamento i tre ragazzi convivono. "Chi cucina? Chi ha tempo, un po’ a turno". Si studia l’italiano e non solo.