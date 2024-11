Napolipiu.com - Conte e la fede: “Prego per i miei calciatori del Napoli ogni giorno”

Il tecnico salentino svela il suo profondo legame con la religione cattolica, un rapporto che va oltre il calcio Antonioha aperto il suo cuore ai tifosi del, rivelando un lato intimo e profondo della sua personalità. Alla vigilia della sfida con l’Atalanta, il tecnico azzurro ha condiviso il suo rapporto speciale con lacattolica. “Sono credente e praticante. I miracoli calcistici non li faccio io, li fa solo un’altra persona.tutti i giorni, anche per igiocatori affinché stiano bene, perché come si dice: Dio vede e provvede”, le parole sincere del mister. Non è una novità per chi conosce bene. Il suo legame con lanasce nell’oratorio di Sant’Antonio Fulgenzio a Lecce, dove da bambino faceva il chierichetto portando con orgoglio la candela più grossa.