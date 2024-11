Calciomercato.it - Confermato dalla Francia l’addio di Skriniar: “Condannato a partire”

Il caso Milancontinua ad attirare l’attenzione mediatica in Italia come in: è arrivato un nuovo annuncio pesante sul suo futuro Milanera considerato uno dei migliori difensori centrali in circolazione quando vestiva la maglia dell’Inter per potenza fisica, qualità nell’iniziare l’azione e capacità di bloccare gli attacchi avversari. La carriera dello slovacco, proprio sul più bello, ha subito uno stop improvviso, almeno per quello che vediamo sul campo. Milanin campo con il PSG (LaPresse) – calciomercato.itGià nell’ultima stagione all’Inter, in cui è stato bloccato da un infortunio, e poi soprattutto con la maglia del club francese, il centrale non è riuscito più a tornare ai livelli per cui si è fatto conoscere al mondo.