Notizie.com - Canone RAI, ufficiale l’aumento nel 2025: quanto pagheremo (e perché più soldi)

Leggi tutto su Notizie.com

Il Governo non avrebbe prorogato, attraverso la nuova Legge di Bilancio, la riduzione delRai per il: quale sarà l’importo da pagare. Da settimane si parla delRai per capire se lo sconto, introdotto lo scorso anno e valido per il 2024, sarebbe stato confermato dal Governo italiano nella Legge di Bilancio che verrà approvata entro il 31 dicembre.RAI,nel(epiù) (Notizie.com)Nonostante in un primo momento si pensasse che la riduzione della tassa, rivolta a chiunque possieda un apparecchio televisivo, potesse trovare spazio nella Manovra, sul testo approdato alla Camera dei Deputati non è presente. Tutto questo, se non dovessero intervenire modifiche durante l’iter parlamentare della Legge di Bilancio, porterà aldelRai dal 1° gennaio