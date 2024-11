Ildifforme.it - Alluvione del secolo in Spagna, sono oltre 200 i morti: ora si teme per le Baleari VIDEO

Leggi tutto su Ildifforme.it

I decessi causati dalla Gota Frìa continuano ad aumentare e al momento non è possibile quantificare un numero certo di dispersi, come sottolineato dal ministro dell'Interno spagnolo; l'emergenza non è ancora conclusa, visto che la perturbazione continua a muoversi sul territorio della, dirigendosi nella direzione delleL'articolodelin200 i: ora siper leproviene da Il Difforme.