Tvpertutti.it - Un posto al sole, trama 1° novembre 2024: l'iniziativa di Don Antoine

Donsarà al centro dell'episodio di Unaldi venerdì 1°, come segnala ladella soap opera partenopea. Il prete ha appena appreso con sgomento da Rosa che nel quartiere girano pettegolezzi sulla sua amicizia con la Picariello e deciderà di intervenire. Don, in particolare, capirà che è arrivato il momento di prendere la situazione in mano per far sì che la gente non sparli più di Rosa e della loro amicizia, mentre la donna sarà ancora molto provata per l'ultima discussione avuta con Luisa, la quale è addirittura arrivata ad aggredirla insieme alle sue amiche. Rosa, inoltre, si sentirà sempre più sotto pressione per i pettegolezzi del quartiere. Nel frattempo, Viola sarà molto scossa per la dichiarazione d'amore di Eugenio.