Un albero cade durante il passaggio del tifone Kong-rey | il tassista si salva per un pelo

Il passaggio del tifone Kong-rey ha provocato gravi danni nell'isola di Taiwan. La tempesta ha abbattuto alberi e causato frane che hanno coperto strade e danneggiato case. Due persone sono morte e più di 500 sono rimaste ferite. Un tassista ha ripreso il momento in cui si è salvato per un pelo dopo che un albero è caduto sulla sua auto, schiacciando il tetto del veicolo. L'incidente è avvenuto a Taipei, proprio dopo che il conducente aveva fatto scendere dei passeggeri.

Maltempo, allagamenti in mezzo Nordest. A Mestre un albero cade su un'auto di passaggio: conducente illeso

Le buone notizie, per il rischio di esondazione dei fiumi, sono arrivate ieri mattina da Vicenza. Le previsioni meteo in miglioramento sulla città del Palladio hanno avuto come ...

Maltempo, allagamenti in mezzo Nordest: a Mestre un albero cade su un'auto di passaggio, a Saccolongo esonda il Bacchiglione

Le buone notizie, per il rischio di esondazione dei fiumi, sono arrivate ieri mattina da Vicenza. Le previsioni meteo in miglioramento sulla città del Palladio hanno avuto come ...

Maltempo a Roma, albero cade su un’auto all’uscita della galleria all’Olimpico: traffico e code

Traffico e code nei pressi della galleria Fleming a Roma. Un albero, complice il maltempo, è caduto su un'auto ...

Galbiate, grosso albero cade sulla strada

Per rimuovere l'albero e ripristinare il passaggio sono stati mobilitati 12 vigili del fuoco, sia del comando provinciale di Lecco, sia del distaccamento di volontari di Valmadrera. Hanno lavorato ...