Udinese Runjaic | Cercheremo di rendere la vita difficile alla Juventus

"Sarà una partita difficile contro una squadra di valore assoluto, ma già contro Inter e Milan abbiamo dimostrato di poter fare bene. Vogliamo fare punti anche contro le grandi sfruttando il fattore campo. Dobbiamo coprire bene gli spazi in difesa e giocare bene quando impostiamo noi, per noi sarà un'ulteriore prova, impareremo qualcosa di nuovo. Non possiamo permetterci mai di mollare, vogliamo mettere grande pressione cercando di rendere la vita difficile alla Juventus". Così Kosta Runjaic in conferenza alla vigilia di Udinese-Juventus. I friulani hanno subito l'opportunità di rifarsi dopo la sconfitta contro il Venezia: "La partita di mercoledì ci ha fatto male, ma abbiamo visto che le partite si vincono al fischio finale, non prima. Abbiamo rallentato il ritmo nel secondo tempo, questo è stato il problema. Non siamo riusciti a tenere la giusta concentrazione in alcuni dettagli.

UDINESE - Runjaic: “Possiamo ottenere dei punti anche contro la Juventus"

Dopo la sconfitta contro il Venezia al Penzo, l’Udinese torna a giocare in casa, sfidando la Juventus al Bluenergy Stadium. Il tecnico dei friulani, Kosta Runjaic è intervenuto in conferenza stampa pe ...

Udinese-Cagliari | Sorpresa in attacco: Runjaic sceglie il tandem “pesante”

Il Cagliari e l'Udinese si preparano per i prossimi incontri di campionato. Ecco tutti i dettagli con una vera e propria sorpresa in attacco ...

Udinese, Runjaic: "Thauvin? Assenza pesante, ma cercheremo comunque di vincere"

Il tecnico dell’Udinese Kosta Runjaic ha parlato ai microfoni di DAZN, in vista del match casalingo contro il Lecce valido per la 7^ giornata di Serie A: “Lecce avversario differente rispetto ...

Udinese, Runjaic: “Il Milan ha grandissime individualità. Thauvin out”

Kosta Runjaic, tecnico dell'Udinese ha presentato la sfida con i rossoneri in conferenza stampa. Queste le sue parole ...