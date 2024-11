Teneva oltre mezzo chilo di marijuana nascosta nel bagno, arrestato (Di venerdì 1 novembre 2024) Teneva oltre mezzo chilo di marijuana nascosta nel bagno della sua abitazione. Rintracciato dalla polizia, per alcune notifiche, è stato arrestato per il reato di detenzione ai fini dello spaccio di sostanza stupefacente.È la vicenda che vede protagonista un 52enne, di nazionalità argentina Cataniatoday.it - Teneva oltre mezzo chilo di marijuana nascosta nel bagno, arrestato Leggi tutto su Cataniatoday.it (Di venerdì 1 novembre 2024)dineldella sua abitazione. Rintracciato dalla polizia, per alcune notifiche, è statoper il reato di detenzione ai fini dello spaccio di sostanza stupefacente.È la vicenda che vede protagonista un 52enne, di nazionalità argentina

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:di marijuana nascosta nel bagno, arrestato; Nascondevadi marijuana nel bagno: in carcere a Catania; Nel bagno del ricercato i poliziotti fiutano la droga;di hashish nascosto nello scooter: arrestato 19enne;di cocaina in auto, arrestato giovane di 24 anni; Fermato con marijuana e hashish in macchina: a casa ne ha

Nascondeva droga nel bagno di casa, arrestato

(catanianews.it)

Teneva oltre mezzo chilo di marijuana nascosta nel bagno della sua abitazione. Rintracciato dalla Polizia di Stato, per alcune notifiche, è stato arrestato per il reato di detenzione ai fini dello ...

In viaggio con 50 chili di cocaina. Il maxi sequestro vale milioni. In manette un camionista

(msn.com)

Non c’è voluto molto per individuare il carico molto pesante: dietro il lettino del camionista, c’erano cinque involucri di plastica trasparente. Ognuno conteneva un’abbondante decina di chili di ...

Sfreccia sulla statale, in auto e in casa oltre un chilo di droga: arrestata 35enne

(corrieresalentino.it)

COPERTINO (Lecce) – Sorpresa con oltre un chilo di droga tra hashish ... sotto il sedile è stato scovato un panetto di circa mezzo chilo di “fumo”, mentre nella borsa nascondeva alcune ...

Scampia, in auto con oltre mezzo kg di droga: melitese inseguito ed arrestato

(ilmeridianonews.it)

Nasce un breve inseguimento che termina a via Tancredi Galimberti. Fermato, il 64enne viene perquisito e trovato in possesso di 8 panetti di hashish che raggiungono il mezzo chilo. La perquisizione ...