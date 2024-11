Agi.it - "Sì al dialogo ma restiamo autonomi". Il M5s tira dritto sulle alleanze

Leggi tutto su Agi.it

AGI - Nessuna alleanza organica. La linea del Movimento 5 Stelle non cambia all'indomani della brusca battuta d'arresto subita in Liguria. Il Movimento rimane stabilmente in un perimetro progressista alternativo alla destra che oggi governa il Paese e pronto a collaborare sulla base di temi condivisi con il resto delle opposizioni. Temi che sono gli stessi sui quali le opposizioni si sono incontrate in questi mesi: sanità, salario minimo, transizione ecologica. Prima del voto ligure, poi, le opposizioni sono state compatte sulla vertenza Stellantis che le ha viste insieme ai lavoratori in piazza a Roma. I prossimi appuntamenti riguarderanno la manovra e i contatti fra i partiti di opposizione sono già in corso per quello che riguarda la difesa della sanità pubblica. Non sfugge ai dirigenti M5s che la sconfitta in Liguria richiede un cambio di passo e, forse, anche una diversa organizzazione del Movimento.