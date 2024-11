“Sanità, Ast e commercio, ora è il tempo del massimo impegno” - “Una candidatura di chi ha lavorato con grande impegno nella propria città”. Queste le parole in vista della tornata elettorale di metà novembre giunte da Marco Celestino Cecconi, consigliere comunale a Terni candidato per le regionali nella lista di Fratelli d’Italia a sostegno di Donatella Ternitoday.it - “Sanità, Ast e commercio, ora è il tempo del massimo impegno” Leggi tutto su Ternitoday.it (Ternitoday.it - venerdì 1 novembre 2024)- “Una candidatura di chi ha lavorato con grandenella propria città”. Queste le parole in vista della tornata elettorale di metà novembre giunte da Marco Celestino Cecconi, consigliere comunale a Terni candidato per le regionali nella lista di Fratelli d’Italia a sostegno di Donatella

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: “Sanità,è il tempo del massimo impegno”; Incontro per l’atto aziendale, preoccupazione tra i medici. Macerata a rischio depotenziamento; Miracolo, della dirigenza, inAscoli Piceno! Ma la verità sono i servizi aperti senza personale; Pediatra si licenzia dopo un mese. L’continua a cercare medici di base: «Numerose le carenze sul territorio;Macerata, assunzioni in serie. Ricci: «Firmati 137 contratti nel 2023» Saltamartini: «Paghiamo scelte di Prodi»; il direttore nega la produttività 2023 alle lavoratrici lavoratori del comparto, si confermano i più poveri delle Marche!; Approfondisci 🔍

Terzo settore e Ast, risorse da Fondazione Carisap

(ansa.it)

Sono state firmate, presso la sede della Fondazione Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno, le convenzioni con 13 organizzazioni di Terzo settore per l'acquisto di 47 attrezzature sanitarie di ultima ...

Elena Ugolini in visita a Pavullo: "Scuola, sanità e commercio. Ora la montagna va valorizzata"

(ilrestodelcarlino.it)

Ieri l’incontro tra la candidata civica alla presidenza della Regione e il sindaco Davide Venturelli "Dobbiamo contrastare lo spopolamento dei comuni. La difesa del territorio? Sia una priorità ...

Ema aumenta tariffe immissione in commercio dei farmaci

(quotidianosanita.it)

09 APR - Dal primo aprile l’Ema ha aumentato dell’1,7% la tariffe relative all’immissione in commercio dei farmaci ... specificando che la novità per ora riguarda solo le richieste di ...

Elena Ugolini in visita a Pavullo: "Scuola, sanità e commercio. Ora la montagna va valorizzata"

(msn.com)

"Dobbiamo cambiare il metodo di governo e l’approccio della nostra Regione nei confronti delle aree interne. Partirò dalla revisione della legge urbanistica perché quella attuale non valorizza ...