Otri del Salento | i vini Armonia e Oltre entrano nell guida Ais

Armonia e Oltre, vini pluripremiati a livello internazionale, linea d'élite della cantina brindisina Otri del Salento entrano nella guida di Ais Italia denominata "Vitae" 2025. Armonia prende un eccellente tre viti. Oltre, due viti. Si tratta di un risultato di elevato livello per l'azienda

Due vini della cantina brindisina Otri del Salento entrano nella nuova guida di Ais Italia

Armonia e Oltre vini pluripremiati a livello internazionale, linea d’élite della cantina brindisina Otri del Salento entrano nella guida di Ais Italia denomi ...

Vini biodinamici, vita e armonia: la MasterClass di Gérard Bertrand

Per ma scegliere di produrre vini biodinamici è una scelta obbligata ... Un ritorno alla natura e all’armonia con l’universo, attraverso pratiche antiche, a cui Gérard Bertrand informa ...

Nuovo successo dei vini “Lu Spada” all’Organic Wine Award International

Carmine Dipietrangelo, amministratore unico di tenute Lu spada, ha espresso “la propria soddisfazione perché quest’anno è stata data la medaglia d’oro ad Avocetta (il bianco igt Salento di uve di ...

Il Salento in autunno: un itinerario autentico tra borghi, città d’arte e cantine

Il Salento è la terra del blu che diventa rosso come la terra, quella forte e secca che produce tra i migliori vini e oli di tutta la penisola. Un viaggio in Salento in autunno si può rivelare ...