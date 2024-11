Oristanio: «Scelta l’Inter per la Juventus! Eriksen? Signore in tutto» (Di venerdì 1 novembre 2024) Gaetano Oristanio, oggi al Venezia dopo il passato all’Inter, ha parlato del progetto dei lagunari e del suo percorso in nerazzurro. Ha rifiutato la Juventus e poi elogia Christian Eriksen. Domenica affronterà i nerazzurri. Le sue parole su Calciomercato.com. VENEZIA – Gaetano Oristanio sul progetto dei lagunari: «È stata una decisione importante, sono molto contento. Credo fortemente nel progetto tecnico. Ringrazio la società, il mister, lo staff, il presidente e tutto il Venezia per aver creduto in me e spero di ripagare la fiducia. Di Francesco propone un calcio offensivo e per noi giovani è una cosa molto importante perché ci dà la libertà di esprimerci che è una cosa molto importante». Oristanio e la Scelta di andare all’Inter. Inter-news.it - Oristanio: «Scelta l’Inter per la Juventus! Eriksen? Signore in tutto» Leggi tutto su Inter-news.it (Di venerdì 1 novembre 2024) Gaetano, oggi al Venezia dopo il passato al, ha parlato del progetto dei lagunari e del suo percorso in nerazzurro. Ha rifiutato lae poi elogia Christian. Domenica affronterà i nerazzurri. Le sue parole su Calciomercato.com. VENEZIA – Gaetanosul progetto dei lagunari: «È stata una decisione importante, sono molto contento. Credo fortemente nel progetto tecnico. Ringrazio la società, il mister, lo staff, il presidente eil Venezia per aver creduto in me e spero di ripagare la fiducia. Di Francesco propone un calcio offensivo e per noi giovani è una cosa molto importante perché ci dà la libertà di esprimerci che è una cosa molto importante».e ladi andare al

Via da casa per inseguire ìl sogno di una vita. Quel fuoco dentro che brucia sin da bambino e che ti porta a lasciare famiglia, amici e ...

Gaetano Oristanio è sempre più protagonista con la maglia del Veneza. Il talento azzurro è stato ceduto dall'Inter ma con percentuale ...

Gaetano Oristanio, trequartista del Venezia, ha rilasciato un'intervista a La Gazzetta dello Sport, nella quale ha parlato dei suoi obiettivi: "La.

Rimettersi in gioco e accettare la nuova sfida per recitare un ruolo da protagonista. Gaetano Oristanio ha scelto di sposare il progetto Venezia in estate, rifiutando.