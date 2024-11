Onu, la situazione nel nord di Gaza è apocalittica - La situazione nel nord di Gaza, dove da alcune settimane l'esercito israeliano ha lanciato una nuova offensiva di terra e raid aerei, "è apocalittica" e l'insieme dei suoi abitanti corre il "rischio imminente di morire di malattia, fame e violenza". Lo denunciano i capi delle agenzie umanitarie dell'Onu chiedendo a Israele "di cessare il suo assalto contro Gaza e gli operatori umanitari". Quotidiano.net - Onu, la situazione nel nord di Gaza è apocalittica Leggi tutto su Quotidiano.net (Quotidiano.net - venerdì 1 novembre 2024)- Laneldi, dove da alcune settimane l'esercito israeliano ha lanciato una nuova offensiva di terra e raid aerei, "è" e l'insieme dei suoi abitanti corre il "rischio imminente di morire di malattia, fame e violenza". Lo denunciano i capi delle agenzie umanitarie dell'Onu chiedendo a Israele "di cessare il suo assalto controe gli operatori umanitari".

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:, laneldiè apocalittica; Libano, almeno 21 le vittime dei raid aerei israeliani; Raid israeliani in Libano e a: donne e bambini tra le decine di morti - Almeno 10 morti in raid israeliano in villaggio sud Libano. Lo riporta la Reuters;, laneldiè apocalittica; Feriti otto soldati Unifil austriaci in un attacco missilistico. Nuova strage a: 143 vittime; La Knesset unita mette al bando Unrwa. «Effetti catastrofici»; Approfondisci 🔍

Onu, la situazione nel nord di Gaza è apocalittica

(ansa.it)

La situazione nel nord di Gaza, dove da alcune settimane l'esercito israeliano ha ... Lo denunciano i capi delle agenzie umanitarie dell'Onu chiedendo a Israele "di cessare il suo assalto contro Gaza ...

Guerra Israele-Libano, raid dell’Idf contro palazzo nel nord di Gaza, almeno 109 morti. Vittime civili anche in Libano

(fanpage.it)

Raid dell'Idf contro un palazzo nel nord di Gaza, oltre 109 morti secondo fonti palestinesi. Naim Qassem nominato nuovo leader di Hezbollah. Il parlamento Israeliano ha approvato la proposta di legge ...

Onu, 'è il momento più buio nel nord di Gaza, crimini atroci'

(msn.com)

(ANSA) - GINEVRA, 25 OTT - Il nord di Gaza sta affrontando il "momento più buio" dall'inizio della guerra. E' l'avvertimento lanciato dall'alto commissario Onu per i diritti umani Volker Turk. "In mod ...

Bombe e morti a Gaza. L'Onu denuncia, 'è l'ora più buia'

(ansa.it)

In una Gaza in fiamme da oltre un anno, le cronache quotidiane di guerra raccontano di una situazione in continuo peggioramento. Soprattutto nel nord della Striscia, che sta vivendo "il momento più ...