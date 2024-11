Olimpiadi invernali | la Svizzera spinge per i Giochi del 2038

Leggi tutto su Sportface.it

(Sportface.it - venerdì 1 novembre 2024)- Lapotrebbe tornare ad ospitare iolimpicia 90 anni dalla prima edizione. Il Paese sta premendo per essere palcoscenico deidele si sono aperti i colloqui preliminari ‘in forma esclusiva’ con il CIO. L’edizione del 2030 è stata assegnata alla Francia, mentre quella del 2034 è andata a Salt Lake City (Stati Uniti). Il co-direttore generale di Swiss Ski, Diego Zueger, ha dichiarato: “Il piu’ grande evento sportivo che si può avere sono lee abbiamo un progetto entusiasmante per il” aggiungendo, “vorremmo avere piu’ Campionati mondiali nei nostri sport principali in, con questi grandi eventi, possiamo sviluppare lo sport, a tutti i livelli, tra i giovani, a livello di base e al vertice“.: laper idelSportFace.