Nutrizione ha fatto passi da gigante grazie a nuove scoperte scientifiche che hanno portato allo sviluppo della cosiddetta "Nutrizione di precisione". Ma cos'è esattamente? La Nutrizione di precisione è un approccio innovativo che mira a creare raccomandazioni personalizzate basate sulle caratteristiche uniche di ciascun individuo andando oltre le linee guida alimentari generali.

Nutrizione di precisione contro dieta: che cos’è e perché funziona davvero

(iodonna.it)

Negli ultimi anni, la nutrizione ha fatto passi da gigante grazie a nuove scoperte scientifiche che hanno portato allo sviluppo della cosiddetta "nutrizione di precisione". Ma cos'è esattamente?

Verso la “nutrizione di precisione”. La relazione tra alimentazione corretta ed efficienza del sistema immunitario

(difesapopolo.it)

Sebbene l’idea di una dieta su misura possa sembrare futuristica, molte domande rimangono aperte. Quali saranno i costi e le infrastrutture necessarie per rendere accessibile una nutrizione di ...

La nutrizionista Samantha Biale: “Ecco perché i latticini non andrebbero esclusi dalla dieta”

(repubblica.it)

Tutto sui latticini: benefici, giuste quantità e come abbinarli con altri cibi. La nutrizionista: “I formaggi vanno considerati come una fonte proteica unica ...

La dieta può controllare il sistema immunitario?

(lescienze.it)

Le affermazioni su cibo e immunità sono ovunque, e non sempre hanno una base scientifica. Ora molti ricercatori stanno studiando come l'alimentazione agisca esattamente sul sistema immunitario per mig ...