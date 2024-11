Amica.it - Non si diverte più, il personaggio è sempre triste, non c'è coraggio: Lucas Bravo vuole lasciare "Emily in Paris"? Ecco cosa ha detto

(Di venerdì 1 novembre 2024) La notizia è di quelle che montano con il passare dei giorni. Che acquistano peso e importanza man mano che allargano il cerchio di chi ne viene in contatto. Anche perché stiamo parlando di uno degli attori simbolo di una delle serie tv più amate in circolazione:diin. Quello che hanell’intervista rilasciata al sito americano specializzato in spettacolo, IndieWire, ha messo in allarme i vertici di Netflix, i produttori della serie e milioni di fan in tutto il mondo. Chehadavvero il 36enne attore francese? Perché quello che ha lasciato intendere è chiaro per tutti: a queste condizioni, non ha alcuna voglia di tornare per la quinta stagione dello show che lo ha reso una star mondiale.