Dopo gli appelli e le polemiche è stato deciso che non ci sarà la gara. "La MotoGp non correrà a Valencia, ma per Valencia" si legge in un lungo comunicato gli organizzatori del Mondiale della MotoGp che hanno annunciato l'annullamento del Gran Premio di Valencia, tradizionale tappa di chiusura del campionato, a causa dei danni causati dall'alluvione che ha colpito diverse regioni della Spagna a partire proprio dalla Comunità Valenciana. Sono stati superati i 200 morti per le conseguenze della Dana, il fenomeno atmosferico che ha devastato l'area metropolitana della città spagnola. "In seguito alle devastanti inondazioni che hanno colpito la zona, la MotoGp è al fianco della comunità di Valencia. I nostri cuori sono con tutti coloro che hanno sofferto delle perdite, anche di grande entità.

MotoGp e catastrofe climatica, cancellata la tappa di Valencia. “Ultimo round del 2024, con una nuova sede e date”

Dopo gli appelli e le polemiche è stato deciso che non ci sarà la gara. “La MotoGp non correrà a Valencia, ma per Valencia” si legge in un lungo comunicato gli organizzatori del Mondiale della MotoGp ...

MotoGp e catastrofe climatica, Bagnaia: “Non sono disposto a correre a Valencia. Anche a costo di perdere il Mondiale”

Si rifiuta di correre anche a costo di perdere il Motomondiale. È una posizione netta quella di Pecco Bagnaia in relazione alla tappa della MotoGp di Valencia, città devastata dalla catastrofe climati ...

