Milan, Fonseca: “Difesa? Stiamo migliorando anche lì” - Paulo Fonseca, allenatore rossonero, ha parlato a 'Milan TV' alla vigilia di Monza-Milan, 11^ giornata della Serie A 2024-25. Le sue parole Pianetamilan.it - Milan, Fonseca: “Difesa? Stiamo migliorando anche lì” Leggi tutto su Pianetamilan.it (Pianetamilan.it - venerdì 1 novembre 2024)- Paulo, allenatore rossonero, ha parlato a 'TV' alla vigilia di Monza-, 11^ giornata della Serie A 2024-25. Le sue parole

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:: “migliorando anche lì”;: “Insiamo migliorati. Morata? Non voglio correre rischi”;conferma i problemi ine sprona Leao in attacco; Sei gol subiti tutti uguali:, c'è un bug nella; Bayer-: “Morata in dubbio. Così non giochiamo”. Leao: “Ecco cosa mi ha det...;: "Ilsi sta preparando bene al futuro". Ibra: "Morata nel posto perfetto"; Approfondisci 🔍

Milan, traballa tutto: vertice per la sostituzione di Fonseca

(msn.com)

Dopo la sconfitta contro il Napoli, il Milan conferma Fonseca ma con riserva. Prossimi impegni decisivi per la sua permanenza in panchina.

Difesa da incubo Milan, la dirigenza dice basta: mani sull’ex Serie A, lui tornerebbe di corsa

(abruzzo.cityrumors.it)

Un difensore , secondo le ultime indiscrezioni, è finito nel mirino del Milan che sta valutando un rinforzo per il reparto arretrato.

Milan-Napoli, Fonseca: "Possiamo lottare per lo scudetto"

(sport.sky.it)

"Possiamo stare qui a parlare due ore di questo. Se pensiamo alla Serie A, non si può dire che gli allenatori non lavorano difensivamente. Se c'è un campionato in cui si lavora di più difensivamente è ...

Milan, brutte notizie per Fonseca: il rossonero rischia di saltare anche il Real

(msn.com)

Da Milanello giungono notizie poco felici per Fonseca, il rossonero sarebbe infatti in dubbio anche per la sfida contro il Real Madrid. Nel calcio moderno, gli infortuni costituiscono uno dei principa ...