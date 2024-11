Marano, rifiuti “fantasma” per far lievitare i guadagni: indagate 35 persone e due società Teleclubitalia. Teleclubitalia.it - Marano, rifiuti “fantasma” per far lievitare i guadagni: indagate 35 persone e due società Leggi tutto su Teleclubitalia.it ☑️Scopri di più su questa notizia 📰Teleclubitalia.it: A novembre gli interrogatori preventivi per decidere sulla richiesta di arresti domiciliari nei confronti di diversi indagati L'articolo” per far35e dueTeleclubitalia.

Il sistema dei ‘rifiuti fantasma’ a Giugliano e Marano, false pese e fatture per pagare la ditta

Un sistema oleato, tanto da essere ripetuto sia nel cantiere di Giugliano che in quello di Marano. Una truffa vera e propria costata ai due Comuni fior di quattrini, messa a punto con sapienza e sagac ...

Così funzionava il ‘sistema delle mazzette’ sui rifiuti a Marano, chiesti gli arresti di imprenditori e faccendieri

Così funzionava il 'sistema delle mazzette' sui rifiuti a Marano, chiesti gli arresti di imprenditori e faccendieri ...

Marano, due rapine a negozi e truffe agli anziani in 24 ore

Tutto in meno di 24 ore, tra ieri sera e oggi, dal centro alla periferia di Marano. Due rapine ai danni ... Banditi armati, a bordo di scooter, si sono fatti consegnare l'incasso di giornata.

Furti negli appartamenti, boom di casi a Marano: vittime terrorizzate

(ilmattino.it)

Trentasei ore di terrore per i residenti di Marano. I ladri d'appartamento hanno fatto irruzione in tanti punti della città: dal centro a via San Rocco, da via Panoramica alla zona collinare.