Oasport.it - LIVE F1, GP Brasile 2024 in DIRETTA: Alonso out nella SQ1! Ora si parte per la SQ2 con la pioggia che si avvicina…

(Oasport.it - venerdì 1 novembre 2024)- CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA-8 minuti: Russell chiude un giro in 1:09.683, subito ottimo crono per l’inglese -9 minuti: mentre si alzano vento e umidità, i piloti con estrema lentezza per prendere spazio, entrano in azione 19.49 SEMAFORO VERDE!! SCATTA LA SQ2!! 19.48 Tutto pronto per la SQ2 che sarà di 10 minuti e ancora con gomme medie. Intanto si avvicina la19.47 CLASSIFICA TEMPI SQ1 1 Lando NorrisMcLaren 1:09.477 2 2 Oscar PiastriMcLaren +0.788 2 3 Alexander AlbonWilliams +0.889 2 4 Charles LeclercFerrari +0.911 1 5 Sergio PerezRed Bull Racing +0.915 2 6 Max VerstappenRed Bull Racing +0.932 1 7 Or BearmanHaas F1 Team +0.