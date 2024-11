aperta anche il 2 novembre. In una nota la Città metropolitana di Firenze informa che, a causa dell'instabilità del terreno dovuta alle intense piogge dei giorni scorsi, la direzione Lavori ha scelto “di adottare una diversa tecnica per effettuare la programmata operazione di disgaggio dei massi di grandi dimensioni, tecnica che allungherà i tempi di questa fase di lavorazione ma che garantirà maggiore sicurezza e non richiederà alcuna chiusura della strada. In sostanza si tratta di eseguire le perforazioni della roccia, nelle quali alloggiare gli ancoraggi delle basi dei 37 montanti paramassi previsti, cambiando il mezzo semovente su cui alloggiare la perforatrice”. Lanazione.it - Lavori sulla Sp34, la strada resta aperta al transito Leggi tutto su Lanazione.it ☑️Scopri di più su questa notizia 📰Lanazione.it: Firenze, 1 novembre 2024 - Cambia la tecnica d'intervento alla Sp 34 a Vallina, nel Fiorentino, che saràanche il 2 novembre. In una nota la Città metropolitana di Firenze informa che, a causa dell'instabilità del terreno dovuta alle intense piogge dei giorni scorsi, la direzioneha scelto “di adottare una diversa tecnica per effettuare la programmata operazione di disgaggio dei massi di grandi dimensioni, tecnica che allungherà i tempi di questa fase di lavorazione ma che garantirà maggiore sicurezza e non richiederà alcuna chiusura della. In sostanza si tratta di eseguire le perforazioni della roccia, nelle quali alloggiare gli ancoraggi delle basi dei 37 montanti paramassi previsti, cambiando il mezzo semovente su cui alloggiare la perforatrice”.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:sulla, laaperta al transito; Corridonia, riaperto il tratto dellaPausula in direzione Macerata; Casalfiumanese, dopo iinaugura il tratto comunale di via Gesso;all’Antella, ritardi e malumori. Slitta a settembre la fine dei cantieri; Frana lungo la: lariaprirà la prossima settimana; Bagno a Ripoli,alla SP 34 di Rosano: chiusa di notte fino a novembre; Approfondisci 🔍

Lavori sulla Sp34, la strada resta aperta al transito

(lanazione.it)

In una nota la Città metropolitana di Firenze informa che, a causa dell'instabilità del terreno dovuta alle intense piogge dei giorni scorsi, la direzione lavori ha scelto ... ma senza la chiusura ...

Bagno a Ripoli, chiude la Sp34: il 2 novembre traffico vietato su via di Rosano

(msn.com)

Serve per fare spazio all'ultima fase dei lavori di ripristino della frana che ha colpito un tratto di 100 metri sia nel 20214 che nel 2018. Prevista la fine definitiva del cantiere il 12 dicembre ...

Lavori sulla SP53, proroga di tre settimane

(msn.com)

Divieto di transito in località Ciola di Mercato Saraceno per l’intervento di messa in sicurezza che si sta protraendo a causa delle recenti piogge .

Resta chiusa la Lombardo Radice dopo il crollo di intonaco: “Si rientra lunedì, lavori in corso”

(siracusaoggi.it)

L’ordinanza del sindaco, Francesco Italia, dispone che ancora per oggi e domani la scuola debba rimanere chiusa, per “effettuare i lavori di ripristino, risanando le parti dell’intradosso del solaio ...