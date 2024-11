Quotidiano.net - Lafarmacia assume lavoratori provenienti dall’Ucraina

☑️Scopri di più su questa notizia 📰Quotidiano.net:, primo retail di farmacie in Italia, annuncia l’assunzione dei primi 15 farmacisti ucraini nell’ambito del “Progetto Ucraina” (nella foto). Un’iniziativa nata per offrire un’opportunità lavorativa e un supporto concreto ai professionisti sanitari ucraini colpiti dal conflitto, che testimonia l’impegno del gruppo verso la comunità e sottolinea il ruolo civile del farmacista anche a livello extra-comunitario. Il progetto è stato reso possibile grazie alla collaborazione con le autorità diplomatiche italiane e ucraine, e rappresenta un aiuto concreto a una popolazione in difficoltà, offrendo a professionisti qualificati una seconda opportunità lavorativa.